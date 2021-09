Domenica 5 Settembre 2021, 07:30

Josè Mourinho tira un sospiro di sollievo: gli infortuni di Gianluca Mancini e Matías Viña rimediati nelle rispettive nazionali non sono gravi, ma entrambi sono in dubbio per la partita contro il Sassuolo (12 settembre). Ieri il difensore azzurro a scopo precauzionale ha lasciato il ritiro di Coverciano per un’infiammazione alla pianta del piede destro. A Trigoria potrà sottoporsi alle terapie per tentare di tornare disponibile in tempo per la ripresa del campionato. In caso contrario potrà sostituirlo Smalling che avrà recuperato dalla lesione muscolare al flessore della coscia sinistra come annunciato da Pinto in settimana. E a proposito di flessori, non è lesionato quello di Viña (coscia destra) in seguito alla partita disputata in nazionale contro il Perù. Ieri in Uruguay si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno rivelato particolari danni anche se ci sarà bisogno di ulteriori approfondimenti. Per adesso non è previsto il suo rientro a Roma, ma salterà la partita contro la Bolivia (6 settembre) ed è in dubbio per quella con l’Ecuador (10). A prescindere dall’infortunio, però, sarebbe stato complicato per Mourinho schierare Viña contro i neroverdi: il suo ritorno a Trigoria è previsto l’11, un giorno prima della partita di campionato.

PASTORE VA IN SPAGNA

Sulla sinistra dovrebbe prendere il suo posto Calafiori, convocato nell’Italia Under 21. Passi in avanti per Spinazzola: durante il battesimo di sua figlia Sofia, è stato immortalato senza il tutore utile a favorire il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille. Il suo obiettivo è tornare ad allenarsi a novembre e giocare a dicembre, accorciando un paio di mesi il rientro in campo. Capitolo mercato: non trovano conferme le indiscrezioni di un addio di Nzonzi. Il centrocampista francese è stato accostato all’Al Rayyan, ma da Trigoria smentiscono. Javier Pastore invece ha già trovato un’altra squadra: va in Spagna e firma con l’Elche per un anno.