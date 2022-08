Roma-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo aver strapppato un pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus, la Roma torna a giocare all'Olimpico davanti ad uno stadio tutto esaurito per la decima volta consecutiva. I giallorossi hanno mantenuto la vetta della classifica, e rinforzato la rosa con gli arrivi di Belotti e Camara. Di contro un Monza, già ultimo in classifica, con zero punti nei primi tre turni. Un tris di sconfitte che non pesa, almeno secondo l'allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa: «Non ha senso portare a casa le negatività, stiamo costruendo un'idea e dobbiamo andare avanti». La Roma ha perso solo una delle ultime 43 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse e in caso di successo potrebbe rendersi protagonista del migliore avvio nelle prime quattro giornate dal 2014/2015 (con la striscia di 10 vittorie consecutive di Rudi Garcia).

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Pessina, Sensi, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Dove vedere Roma-Monza

La partita, in programma domani, martedì 30 agosto, con calcio d'inizio alle ore 20:45, verrà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul sito del Messaggero.