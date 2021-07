La Roma stende il Montecatini 10-0. Zaniolo (anche capitano) gioca 45' e segna: «Che bella giornata»

Giovedì 15 Luglio 2021, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 21:24

José Mourinho giocherà con il 4-2-3-1 e reputa Zaniolo un punto fermo della sua Roma. Sono queste la prime indicazioni arrivate dalla prima amichevole stagionale giocata nel pomeriggio a Trigoria contro il Montecatini e terminata 10-0 (in gol Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rig), Zalewski e Diawara). Il portoghese, dunque, conferma la sua volontà di schierare la difesa a quattro come accadeva ai tempi del Tottenham, un modulo che conosce bene e che riproporrà in campionato con la possibilità di cambiarlo in corsa se necessario.

Roma, ecco la prima formazione di Mourinho

La formazione messa in campo nel primo tempo è formata da Fuzato; Tripi, Mancini (capitano), Kumbulla, Calafiori; Villar, Bove; Perez, Mkhitaryan, Zalewski; Mayoral. Quasi tutte le azioni partono dai centrali difensivi, con licenza di abbassarsi da parte dei centrocampisti (in particolare Villar) per impostare il gioco. Grandissimo lavoro per gli esterni bassi che, oltre a difendere, hanno il compito di attaccare e creare profondità. Ecco perché Mourinho si è esposto nella conferenza stampa di presentazione chiedendo pubblicamente e velocemente un terzino sinistro al posto dell’infortunato Spinazzola. Durante il primo tempo è stato sostituito Calafiori e al suo posto è entrato Feratovic.

La sorpresa arriva nella ripresa con l’impiego di Nicolò Zaniolo esterno alto a destra e con la fascia di capitano al braccio. Un ulteriore segnale lanciato da Mourinho al ragazzo che lo mette al centro del progetto Roma. Nel secondo tempo in porta Cardinali, in difesa spazio a Reynolds, Ibanez, Smalling, e Feratovic; a centrocampo Diawara e Darboe; sulla trequarti Zaniolo, Zalewski e Ciervo e in attacco Mayoral. Sono rimasti a guardare Dzeko, Karsdorp, Pellegrini e Veretout, in campo per 90 minuti Bove, Zalewsky e Mayoral.

Montecatini (primo tempo): Santi Benvenuti Torracchi Isola Marseglia Granucci Benvenuti Lassi Hamza Cipriani De Simone

Montecatini (secondo tempo): Sommellini Malucchi Niccolai Anichini Fresta Corona Fanti Asani Tempestimi Ciervo Perri