Roma, Monchi vola in Belgio: Cimirot l’obiettivo per gennaio

Ramon Monchi è volato in Belgio per fortificare la Roma del futuro: il ds avrebbe messo gli occhi su Gojko Cimirot centrocampista dello Standard Liegi. Bosniaco di 25 anni, sarebbe il perfetto sostituto di De Rossi, alle prese da circa un mese con un’infiammazione ossea che gli sta dando il tormento e gli preclude di giocare con continuità. Valutato tra gli 8 e 10 milioni, Cimirot ha all’attivo in questa stagione 23 presenze, un calciatore su cui il tecnico Preud'homme difficilmente rinuncia per il suo dinamismo. Nella rosa di nomi c’è anche Razvan Marin, centrocampista dello Standard Liegi di 22 anni valutato tra i 10/12 milioni.

