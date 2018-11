Roma, Monchi rientra da un viaggio a Londra: meeting di mercato con Baldini

Il mercato di gennaio è alle porte e la Roma ha bisogno di puntellare la rosa il vista della seconda parte di stagione. In serata Monchi è rientrato da un viaggio a Londra in cui ha tenuto un meeting di mercato con il consulente Franco Baldini e i collaboratori Frederic Massara e Federico Balzaretti. Se in uscita i giochi sembrano fatti con la cessione di Mercano, Coric, Karsdorp e Bianda, in entrata il ds dovrà cercare delle pedine che possano ambientarsi in pochi mesi colmando le lacune che la squadra ha dimostrato di avere nonostante la campagna acquisti estiva. Da trigoria fanno sapere che il ds era a Londra per il convegno Transferoom. Ultimo aggiornamento: 22:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA