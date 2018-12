Roma, Monchi: «Mi fido di Di Francesco. Rimarrò qui tanto tempo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho parlato tante volte di questa situazione purtroppo. La posizione della società non è mai cambiata, la fiducia nell’allenatore è la stessa. Quando mi fido di una persona, di un professionista, difficilmente perdo questa fiducia», lo ha detto il direttore sportivo della romain un'intervista a Sky Sport. Il dirigente è tornato sull'allenatore, attualmente in bilico se non dovesse trovare una continuità di risultati positivi: «A volte la notizia è la normalità. Io sono rimasto un po’ confuso quando ho letto o ascoltato le situazioni sulla Roma, di guerra tra i dirigenti o buonuscita. A volte divento un po’ matto, a volte penso che stanno parlando di altre società. La fiducia nell’allenatore è al 100%, è lo stesso allenatore che ci ha portato al terzo posto e in semifinale di Champions. Non è cambiato niente, la responsabilità è di tutti e non portiamola tutta sull’allenatore».Smentita anche la possibilità di unse dovesse essere: «Questa è un’altra follia. Non ho mai detto questa cosa né l’ho pensata. Io voglio rimanere qui tanto tempo e in me c’è la fiducia della società. Finché l’avrò sarò contento di stare qui, ho fatto una scommessa importante arrivando qui a Roma e voglio restarci tanto tempo, al fianco di questa società che mi ha dato la possibilità di fare il direttore sportivo in Italia».