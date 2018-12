Roma, Monchi: «L’Inter non voleva cedere Zaniolo. Mica sono scemi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore sportivo della Roma Monchi rivendica l’affare Zaniolo. Il dirigente, criticato a inizio stagione per il mercato in uscita, adesso si prende una rivincita grazie alle ottime prestazioni del centrocampista ex Primavera dell’Inter arrivato in giallorosso nell’ambito di uno scambio con Nainggolan: «Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L’Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo prendere anche Radja era normale che bisognava cedere su qualcosa. L’affare in mancanza di Zaniolo non sarebbe comunque saltato, non era un aut-aut. Non pensavo che Zaniolo sarebbe stato subito così determinante», ha il dirigente della Roma a Sky. Il gol segnato ieri dal giovane centrocampista contro il Sassuolo ha esaltato i tifosi della Roma, qualcuno ha azzardato paragoni con Totti dopo aver assistito alla rete realizzata con il famigerato colpo del “cucchiaio”. Di strada da percorrere Zaniolo ne ha tanta, ma di certo le premesse lasciano ben sperare.