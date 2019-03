Roma, Monchi dà la carica: «Nel derby testa è cuore»

Potrebbe essere l’ultimo derby Monchi dato che il direttore sportivo giallorosso è corteggiato dall’Arsenal. I Gunners, infatti, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro per accaparrarsi il dirigente e dargli il ruolo di direttore tecnico. Futuro a cui Monchi in questo momento non pensa, domani si giocherà il derby e il ds sul suo profilo Twitter ha postato un messaggio per caricare l’ambiente: «Una passione che non conosce età né tempo perché nasce dal cuore e rimane per tutta la vita. Domani testa e cuore». Testa e cuore, due parole pronunciate oggi da Di Francesco in conferenza stampa e riprese da Monchi che da sempre ha difeso l'allenatore anche nei momenti più bui della stagione. Ultimo aggiornamento: 21:11





