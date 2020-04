Mkhitaryan: «Vogliamo riprendere a giocare, ma la sicurezza è al primo posto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha scelto di lasciare la Premier League per rilanciare la sua carriera e ritornare all’da vincitore. Gli infortuni e l’interruzione della stagione calcistica, però, non gli hanno permesso di dimostrare in giallorosso il suo reale valore e con il contratto con i Gunners in scadenza nel 2020 è certo il suo rientro in Inghilterra. Troppi i 7 milioni che a stagione l’armeno pretende per il rinnovo, ma di certo la sua avventura nella Capitale ha lasciato il segno: «Gli allenamenti vanno bene, ovviamente è una situazione diversa dal solito ma stiamo andando avanti con il lavoro. Il club ci segue costantemente, inviandoci anche l’attrezzatura necessaria. Abbiamo un programma da seguire e stiamo lavorando duro. Visto che dentro casa non riesco a correre sto utilizzando molto la cyclette», ha detto ai social giallorossi. Costretto nella sua abitazione come tutti i compagni,ha la possibilità di passare più tempo in famiglia: «È difficile rilassarsi restando sempre nello stesso posto. L’obiettivo è riuscire a rimanere calmi e rilassati, accettare la situazione e concentrarsi sui prossimi passi. Sappiamo bene che la situazione non tornerà alla normalità rapidamente e che avremo bisogno di ulteriori settimane di lavoro per riprendere a giocare. C’è voglia di ripartire, ma al primo posto deve esserci la sicurezza di tutti». Inizialmente l’attaccante aveva anche valutato il ritorno in Armenia per qualche componente della famiglia: «Anche in lì ci sono stati casi di Covid-19, ma la situazione è ancora sotto controllo e spero che si mantenga così. Abbiamo valutato se per qualcuno di noi fosse il caso di tornare, ma poi abbiamo deciso che era meglio che nessuno si muovesse. Tutti dobbiamo fare la nostra parte».