Roma, Mkhitaryan verso l’addio: Pinto in attesa, senza il "sì" sarà svincolato

Da Trigoria cominciano a emergere le prime indiscrezioni circa il futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore non ha ancora dato l’ok alla firma sul nuovo contratto che prevede un anno più l’opzione per il secondo condizionato a obiettivi facili da raggiungere. Inoltre, il club ha anche aumentato l’ingaggio rispetto a quanto inizialmente pattuito. Micky, infatti, lo scorso gennaio si era già guadagnato il rinnovo di un anno perché aveva totalizzato le 25 presenze previste per farlo scattare e aveva tempo fino ad oggi per accettare o rifiutare l’accordo. A poche ore dalla mezzanotte, però, l’armeno e il suo procuratore Mino Raiola non hanno comunicato nulla alla Roma, appare dunque abbastanza difficile che il calciatore resti in giallorosso. La società ha provato in tutti i modi a trattenerlo, sia aumentando lo stipendio che rassicurandolo sul progetto tecnico. Inoltre, è stato chiamato anche da Mourinho che ci ha tenuto a sotterrare i vecchi rancori che risalgono ai tempi del Manchester United. Lo scenario è soggetto a stravolgimenti, ma per il momento a Trigoria i telefoni non squillano e senza il suo "sì" Micki da domani sarà svincolato.

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA