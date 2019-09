Roma, Mkhitaryan: «L'obbiettivo è la Champions, la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia»

Henrix Mkhitaryan non ha ancora avuto il piacere di conoscere la città di Roma. Il suo arrivo nell’ultimo giorno di mercato lo ha costretto a svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto, prima di volare in Armenia dove in queste ore si trova in ritiro con la propria Nazionale (in programma domani la sfida contro l'Italia). L’attaccante è arrivato in prestito dall’Arsenal e gli sono stati spiegato gli obiettivi del club dopo una stagione da dimentica: «La squadra ha un nuovo allenatore e nuovi calciatori. Sono molto felice del mio passaggio alla Roma. Il club mi ha spiegato gli obiettivi della stagione: riportare la squadra in Champions, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia. La squadra sta iniziando a formarsi e potrò avere il mio spazio. Con l’aiuto di Fonseca farò bene», ha detto durante il ritiro. Ultimo aggiornamento: 13:06





© RIPRODUZIONE RISERVATA