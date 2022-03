Roma, Mkhitaryan lascia la nazionale armena: «Mi concentrerò sul club». Mourinho chiede il rinnovo

Henrikh Mkhitaryan lascia la nazionale armena e lo annuncia attraverso una nota pubblicata sul suo profilo Instagram: «È stato un onore giocare per la mia nazione negli ultimi 15 anni e ancora di più esserne stato il capitano negli ultimi 6». L’attaccante lascia l’Armenia dopo 95 partite disputate e 32 gol segnati: «Ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale era in un'amichevole contro Panama e il mio primo gol è stato in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia. Volevo vincere in ogni momento della mia carriera, non importa quanto sarebbe stato difficile. Dopo 95 presenze in nazionale, un duro lavoro, passione e alti e bassi senza precedenti e lunghi viaggi per rappresentare il mio Paese sul campo, ho preso la decisione di ritirarmi». Una decisione presa già da tempo, ma adesso Micky ha deciso di ufficializzare: «Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare. Per i prossimi anni sarò completamente concentrato sulla mia carriera nel club. Sarò per sempre grato a ogni singola persona che mi ha supportato, che mi ha allenato, con cui ho giocato e che ha contribuito alla mia crescita come calciatore e come persona».

Piena concentrazione sul club, stop a viaggi lunghi e partite rischiose in cui l’infortunio è dietro l’angolo. Mkhitaryan ha scelto la Roma, almeno fino al 30 giugno 2022 giorno in cui scadrà il suo contratto (è l’unico della rosa in scadenza quest’anno). I rapporti con José Mourinho sono ottimi, lo Special One difficilmente si è privato durante la stagione di un giocatore come lui, capace di dare equilibrio alla squadra, di ricoprire il ruolo di regista e creare pericolosi capovolgimenti di fronte. Sia con il 4-2-3-1 che con il 3-5-2, Mkhitaryan è sempre nel cuore del gioco, una risorsa che i giallorossi non vorrebbero farsi scappare. Ecco perché negli ultimi giorni, Mourinho ha maturato l’idea di chiedere alla proprietà la sua conferma. Le ipotesi di un trasferimento in Russia sono sfumate per via della recente guerra, la scorsa estate avevano bussato alla sua porta Krasnodar e Spartak Mosca con proposte molte interessanti, ma Micky ha scelto di restare in Italia in un campionato competitivo con uno dei migliori allenatori al mondo. Chissà che il prossimo anno possa continuare a vestire giallorosso, sicuramente con un contratto inferiore a quello attuale ma un ruolo centrale nella rinascita giallorossa. Per il momento tutti i rinnovi sono stati bloccati dalla proprietà, ma quando nei prossimi mesi ci sarà il via libera a trattare, allora Mkhitaryan sarà certamente tra i primi della lista.