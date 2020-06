Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Roma deve avere un particolare ascendente sui calciatori che transitano per Trigoria. Quasi tutti si innamorano della vita trascorsa nella Capitale e se non fosse per gli evidenti problemi economici in cui versa il club di Pallotta - pure ieri contestato duramente da alcuni tifosi della Roma - chissà quanti campioni sarebbero rimasti con il sorriso, ma che invece - tanti di loro - sono stati costretti a emigrare per motivi di bilancio. L’ultimo a spendere parole d’amore per la città eterna è stato Henrikh Mkhitaryan, trequartista-attaccante armeno: Roma è riuscita a catturare la sua attenzione, forse anche per via della passione per l’Italia certificata dal matrimonio celebrato a Venezia lo scorso anno. Insomma, la voglia di restare c’è tutto dipende da quello che decideranno Roma e Arsenal: «Mi piacerebbe rimanere e non solo la prossima stagione, vorrei restare anche per i prossimi anni», ha detto in un’intervista a Futbol with Grant Wahl. Un desiderio a cui dovrà lavorare Mino Raiola che oltre ad essere l’agente di Henrikh («Cerca sempre di far felici i giocatori»), è anche sulla stessa lunghezza d’onda della Roma, come dimostrato nelle finestre di mercato degli anni passati. La prima mossa sarà quella di parlare con i Gunners e capire se hanno intenzione di rinnovargli il contratto che scadrà a giugno 2021, per non perderlo a parametro zero. L’alternativa è trovare un accordo per la cessione con la Roma che, però, non ha nessuna intenzione di pagare uno stipendio da 7 milioni a stagione: «Ho un contratto con l’Arsenal, non sta a me decidere. Penso ad allenarmi e giocare bene, non vedo l’ora di sapere cosa succederà. Se non resterò a Roma tornerò in Inghilterra senza lamentarmi, il calcio cambia in fretta e devi essere pronto a giocare ovunque ti trovi».INTERVENTO BANALEE al momento Henrikh si trova a Trigoria dove ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi dopo la domenica di pausa concessa da Fonseca, ma senza Zaniolo. Per rivederlo totalmente con il gruppo bisognerà aspettare ancora un paio di settimane. Il centrocampista domani si opererà al naso per risolvere il problema di ipertrofia dei turbinati, migliorando così la respirazione e il filtraggio dell’aria, poi penserà al ritorno in squadra. L’obiettivo è rientrare in campo entro la metà di luglio, senza però forzare i tempi.NUOVA GAFFEChi invece vorrebbe più entusiasmo in campo è il direttore sportivo Gianluca Petrachi che in un’intervista a Sky ha dichiarato: «I primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo fargli capire che ci stiamo avvicinando al campionato». Frase che non ha fatto piacere al gruppo e che rischia di scaturire l’effetto contrario.