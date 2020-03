Roma, Mkhitaryan diventa papà per la prima volta. È nato il piccolo Hamlet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Henrikh Mkhitaryan è diventato per la prima volta papà assieme alla moglie Isabella Vardanyan. Il piccolo Hamlet è nato oggi alle 13.49 presso la clinica romana Mater Dei e pesa 3.460 kg, lui e la mamma godono di ottima salute. Una notizia splendida per l’attaccante che corona così un periodo ottimale in cui Fonseca lo ha spostato con successo al centro della trequarti. Mkhitaryan ha scelto la Roma questa estate per giocare con continuità, ma gli infortuni hanno rallentato la sua ascesa. Complice lo stop di Pellegrini, l’armeno è diventato un calciatore inamovibile nello scacchiere del tecnico che pochi giorni fa ha espresso il desiderio di volerlo in rosa anche il prossimo anno. Peccato, però, che il contratto tra i giallorossi e l’Arsenal sia di prestito secco. I dirigenti della Roma sarebbero già a lavoro per intavolare la trattativa con i Gunners e chissà se la scelta di far nascere il promogenito nella Capitale possa incidere sulle scelte di Micki: «La pressione qui non è un problema per me. Non per la mia età, ma perché ho giocato in club come Manchester United e Arsenal. La gente a Roma vive di calcio e questo è molto bello», ha detto in una recente intervista.