Roma, Mirante: «Ranieri ci ha fatto drizzare le antenne. Ogni match sarà un banco di prova»

È stato grazie ae alla complicità di Olsen, cheha lasciato la panchina per comiciare a ricoprire il ruolo di titolare. La prima prtita tra i pali con il nuovo tecnico è stata quella contro la Fiorentina dello scorso 3 aprile in cui la Roma ha pareggiato 2-2: «Ranieri conosce ogni sfaccettatura del calcio, tutte le situazioni e le corde che vanno toccate. Abbiamo un’impostazione diversa, anche da quando inizia il portiere (l’azione ndc). Questo ti fa drizzare le antenne e se vogliamo lottare ancora per la Champions è fondamentale», ha detto Mirante a Sky Sport. Tra i motivi che hanno spinto Ranieri a cambiare portiere anche la scarsa dimestichezza con l’italiano di Olsen con l’italiano: «Lui è un gran portiere e una persona perbene. Con il nostro preparatore ci alleniamo sempre come se tutti e tre la domenica dovessimo scendere in campo». Chiusura sulla partita di sabato contro l’Udinese: «Il cambio d’allenatore gli ha dato nuove motivazioni. Hanno recuperato pedine importanti, davanti hanno ottime individualità. Okaka e Lasagna sono forti. Le ambizioni della Roma? Il risultato della settimana scorsa ci ha rilanciato in zona Champions, dobbiamo essere bravi a non accontentarci. Dobbiamo pensare a queste partite come tutti scontri diretti e racimolare tanti punti. Anche le altre avranno diversi scontri diretti. Ogni partita è un banco di prova».