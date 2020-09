© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dzeko, di umore nero, in panchina a Verona. Milik, invece, a casa a Napoli. Il braccio di ferro a distanza, con i due club diretti protagonisti, continua anche se le parti in causa sono convinte che alla fine l’happy end non mancherà. I motivi sono dettati dal buon senso: 1) De Laurentiis, a cinque mesi dalla scadenza, vedrà valutato il suo attaccante (che ha minacciato altrimenti di andar via a parametro zero) 30 milioni 2) La Roma ha deciso da tempo di accontentare Edin che preme per andare alla Juventus e con il tipo di operazione costruita, diluisce il costo del polacco in più esercizi finanziari, acquisendo un centravanti più giovane di 8 anni 3) Se saltasse tutto, a questo punto - con la Juve avversaria domenica - sarebbe difficile convincere il bosniaco a restare e servirebbe un piano B che al momento non c’è. Quella che esiste, invece, è la volontà di strappare condizioni migliori. Questo perché il traumatologo Ahlbaumer che ha svolto le visite mediche di Milik a Saint Moritz (amico personale di Dan Friedkin, a tal punto che era stato consigliato a Zaniolo di operarsi nella struttura svizzera), pur dando il via libera all’attaccante (tradotto: esami superati, il giocatore sta bene, è integro), ha dovuto comunque registrare il pregresso clinico del polacco. Una prassi in questi casi, della quale la nuova proprietà - a digiuno di calcio - probabilmente non era a conoscenza. E della quale ha chiesto immediatamente lumi. Ne è scaturito che, dopo un confronto interno, la Roma ha provato a strappare condizioni migliori, sulla falsariga di quanto accaduto con Kumbulla. Dunque ha chiesto di estendere il prestito da annuale a biennale (3 milioni), lasciando intatto il resto: riscatto a 15 milioni ai quali aggiungerne altri 7 di facili premi più i baby Modugno e Meloni che verranno valutati ciascuno 2,5 milioni. Il Napoli si è irrigidito, acuendo il nervosismo già esistente per i pregressi economici con Milik.CONFERENCE CALLSul tavolo, infatti, come già accaduto con Allan (recentemente ceduto all’Everton di Ancelotti), il club chiede all’ex Ajax di lasciare i due stipendi ‘congelati’ nel periodo del lockdown. Più o meno si tratta di 400mila euro netti (740 mila al lordo) ai quali aggiungere l’annosa questione delle multe. La prima vicenda risale al post-Salisburgo in Europa League con l’ammutinamento dello spogliatoio a novembre. In questo caso si tratta di altri 20mila euro (37 mila al lordo) ai quali aggiungere un importo leggermente inferiore per una pubblicità che il centravanti ha fatto a favore di un ristorante, che tuttavia sarebbe di sua proprietà in Polonia. Riassumendo: tra mensilità e ammende varie, il totale si aggira sugli 800mila euro lordi. Intanto ieri pomeriggio è andata in scena una lunga conference-call tra Milik, l’agente e il papà del ragazzo da un lato e la dirigenza giallorossa dall’altro, nel tentativo di trovare una via d’uscita. Qualcuno deve fare un passo indietro. Il centravanti, nonostante vedrà il suo ingaggio raddoppiato grazie al trasferimento in giallorosso (da 2,4 a 4,8 milioni), tiene il punto. Diplomazie al lavoro.