Roma, Milik a Ciampino: visite mediche all'estero, poi il rientro nella Capitale

Questa mattina alle 9.30 Arek Milik si è presentato all’aeroporto di Ciampino. La Roma ha prenotato le visite mediche in Svizzera e l’attaccante con un volo privato si è diretto nella clinica scelta dai giallorossi. Il club, prima di tesserarlo, oltre alle visite mediche di rito vuole un controllo approfondito sulle ginocchia operate dal professor Mariani, un parere terzo per evitare eventuali complicazioni future. Al termine, Milik rientrerà nella Capitale e firmerà il contratto con la società di Friedkin: al Napoli andranno circa 25 milioni di euro, mentre il calciatore percepirà 4,8 milioni di ingaggio per i prossimi 4 quattro anni.

Ultimo aggiornamento: 11:13

