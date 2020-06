© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un problema (per tutti): le partite ravvicinate, con temperature non proprio basse. C’è un vantaggio, per Fonseca: ha un po’ tutti a disposizione, condizione che fino al lockdown non si era mai presentata. Il portoghese ha gestito sempre una rosa lunga, ma solo in teoria. Ricordiamo i lungodegenti, Zappacosta, Pastore, Kalinic, Cristante, Diawara e pure Mkhitaryan non è stato continuo nelle presenze (ha saltato, per infortuni vari, sedici partite). Adesso che serve una gestione attenta delle forze, Paulo può scegliere, anche se di qualcuno, vedi Dzeko, non potrà fare spesso a meno. Lo sprint deve essere fatto con tutte le forze, da gestire con criterio. In linea di massima, concederà ad alcuni giocatori, diciamo i reduci da infortuni o quelli più in difficoltà fisicamente, novanta minuti spalmati nelle due partite ravvicinate. Ad esempio, i subentrati contro la Samp, tipo Zappacosta, Pellegrini e Cristante, saranno in campo a San Siro per circa un’ora. E’ l’idea dell’allenatore per non stressare i muscoli dei suoi. Con questi presupposti teorici, a San Siro torna la vecchia Roma, quella che ha mostrato più continuità prima del lockdown. In difesa si rivede Mancini, che nel tempo è stato molto utile a Fonseca, anche nel ruolo di mediano, quando non aveva più nessuno da schierare e forse proprio quello è stato il migliore periodo della Roma. Mancini farà coppia con Smalling, che Fonseca vuole tenere ma con lo United non è facile trattare: il calciatore si è rivalorizzato anche grazie all’esperienza romana, non a caso dalla Premier - vista anche la crisi - non vogliono concedere sconti e la Roma gioca al ribasso. Peres, riabilitato da Petrachi (ora sospeso ma a quanto pare vicino al licenziamento, con un finale da scrivere forse nelle aule di un tribunale) nel mese di gennaio, contro la Samp non ha convinto e Zappacosta guadagna posizioni. Difficilmente rivedremo i fuori ruolo: Spinazzola, se giocherà, lo farà nella sua posizione, a sinistra. L’altro momentaneamente bocciato è Diawara, apparso non lucidissimo contro la Samp. «La chiamata della Roma è stata una boccata d’ossigeno. Fonseca? Cerca sempre di metterci nelle giuste condizioni, ci dà le sue indicazioni, molto chiare, ci offre le soluzioni per non andare in difficoltà, ma poi ci offre libertà di movimento in campo, ci lascia la possibilità di esprimere le nostre potenzialità. Non è facile trovare allenatori con questa filosofia, mi ha davvero colpito», le parole di Zappacosta (al sito della Roma), a caccia della conferma.GLI AZZURRIEd ecco che torna un altro possibile azzurro (oltre a Zappacostaa, che era nel giro prima di rompersi il crociato), ovvero Cristante, uomo sempre molto apprezzato da Fonseca. E’ il classico elemento sui cui il club pensa di realizzare una plusvalenza (non a caso era quasi definito lo scambio con la Juve per Mandragora, ma l’infortunio del centrocampista dell’Udinese ha fatto saltare i piani). I cambi dispetto alla sfida con la Samp non finiscono qui: parlando di azzurro, ecco Pellegrini. Preservato, come Mancini, tre giorni, proprio per riaverlo fresco contro il Milan. San Siro tra l’altro è lo stadio dove Lorenzo ha indossato per la prima volta la fascia da capitano (lo scorso Inter-Roma, Dzeko era in panchina febbricitante). Pellegrini, con Zaniolo, fa parte degli intoccabili, che Fonseca vuole preservare anche per la prossima annata. Con loro anche Dzeko (il suo futuro dipenderà molto dal piazzamento Champions), che giocherà a San Siro, anche Mkhitaryan, calciatore di spessore a cui Paulo non rinuncia. Manca un tassello: Fonseca vorrebbe riavere il vecchio Kluivert, ma forse dovrà puntare su Under. Entrambi sono in odore di cessione.