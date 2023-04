Roma-Milan, Ibanez torna titolare all’Olimpico dopo il derby. Difesa in emergenza, ma Mourinho conferma linea a tre

Dalla convocazione con il Brasile, agli errori nei derby: il crollo di Ibanez è un caso che Mourinho dovrà risolvere. E in fretta. Il centrale sarà investito di responsabilità in questo finale di stagione perché il perno del reparto, Smalling, tornerà tra circa tre settimane (forse in tempo la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen) così come Llorente. José non vuole abbandonare la difesa a tre perché gli garantisce un grado alto di copertura, ecco dunque che Roger tornerà titolare all’Olimpico dopo il catastrofico derby perso contro la Lazio del 19 marzo. Un mese e mezzo durante il quale il portoghese lo ha alternato allo spagnolo arrivato a gennaio: uno giocava in casa, l’altro in trasferta. Il motivo? Preservarlo dagli eventuali fischi che avrebbe incassato. Domani contro il Milan sarà titolare nella difesa a tre, prenderà il posto di Smalling al centro della difesa, a destra avrà Mancini e a sinistra Kumbulla. Un ruolo di responsabilità da sfruttare al meglio anche in vista del mercato estivo. Ibanez è uno dei calciatori sul taccuino di Pinto, la Roma potrebbe venderlo a non meno di 30 milioni. Cifra probabilmente troppo alta per un difensore che non garantisce continuità di rendimento. Magari, però, in Premier potrebbero scommetterci: il Newcastle avrebbe chiesto informazioni dopo il primo approccio dello scorso anno e il Liga piace all’Atletico Madrid. Un modo per incassare liquidità per impinguare il bilancio in ottica fair play finanziario e disfarsi di un giocatore che ha dimostrato di essere troppo altalenante.

Roma-Milan, Mourinho e il tabù del Diavolo: lo Special non ha mai vinto con Pioli

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 12 Belotti

A disp.:99 Svilar, 66 Boer, 8 Matic, 68 Tahirovic, 20 Camara, 19 Celik, 18 Solbakken, 62 Volpato, 9 Abraham

All.: Mourinho

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 30 Messias, 10 B.Diaz, 17 Leao; 12 Rebic

A disp.: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 27 Origi, 9 Giroud

All.: Pioli

Stadio: Olimpico di Roma

Data e ora: sabato 29 aprile ore 18.00

Diretta: Sky Sport Zona Dazn, Dazn