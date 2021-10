Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 30 Ottobre 2021, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Obbligatorio: non fermarsi! Un imperativo che vale per la Roma e per il Milan, in una fase della stagione che è già decisiva per stabilire gerarchie e reali obiettivi, inattesi o ridimensionati che siano. Il big match dell'undicesima giornata vedrà fronteggiarsi due squadre in momenti nettamente diversi.

È vero, la Roma ha battuto il Cagliari nell'infrasettimanale di Serie A (non senza soffrire), ma il fantasma del 6-1 contro il Bodo/Glimt sembra ancora aleggiare sulle teste dei giallorossi. Incerti e faticosi nelle loro prestazioni, ancora troppo discontinui. Vedranno arrivare all'Olimpico un Milan tutto cinismo ed equilibrio, che dovrebbe ritrovare dal 1' il suo leader in campo e fuori: Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere, infatti, al centro dell'attacco rossonero e alle sue spalle agirà Brahim Diaz. Stefano Pioli vuole proseguire la striscia di vittorie targata Diavolo, ma José Mourinho non sarà avversario semplice di cui sbarazzarsi. Ecco le probabili formazioni del posticipo delle 20,45.

Roma-Milan, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Roma-Milan delle 20:45 di domenica 31 ottobre allo stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.