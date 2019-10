Roma-Milan, le pagelle: Zaniolo da re, Pastore una serata d'onore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata d’onore per Pastore, Zaniolo re dell’Olimpico. Dzeko possente, Spinazzola fragile. Ma tutti bene alla fine.PAU LOPEZ 6,5Si stende sul tiro di Calhanoglu, controlla il resto senza patemi.SPINAZZOLA 6Soffre la catena sinistra del Milan, aumenta nella ripresa la spinta offensiva. Si perde Theo nell’azione del pari rossonero. E nel finale, si fa male. Un incubo.SMALLING 7Si fa ammirare in area, sempre bello da vedere nell’uscita palla al piede. Sfiora il gol del raddoppio con un colpo di testa alla Hateley. Gicoatore affascinante.FAZIO 6,5L’avvio, anche stavolta, non eccezionale. Poi, mette il piedone e la testa su qualche mischia. Risolutore.KOLAROV 6,5Va a rilento, ma sta sempre nel posto giusto al momento giusto. Come nel finale, quando in tuffo salva la porta da un pericolo rosso (e nero).MANCINI 6,5Una conferma nel nuovo ruolo: posizione, dinamismo, personalità. Si ricorda di essere un difensore e si lancia nella sua area sempre con i tempi giusti. Mette lo zampino sul gol di Dzeko e sfiora la terza rete a metà ripresa. Prezioso.ZANIOLO 8Un paio di scatti dei suoi, un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa segna il del 2-1 e sfiora il tris. La curva insulta Capello. Il messaggio è chiaro. Nicolò domina.PASTORE 7Prestazione di qualità altissima e sostanza. Stavolta più continuo, per novanta minuti. Ci mette piedi e anima. Una serata d’onore.VERETOUT 7Un medianaccio di bosco e riviera, sta dove c’è l’eco del pallone.PEROTTI 6,5I primi venti minuti sono in apnea, senza gambe né fiato. Quindi, come se avesse cambiato olio, ritorna magicamente a ruggire e serve una palla d’oro a Pastore dopo un recupero in pressing. Parte bene pure nella ripresa, che però dura solo sette minuti. In crescita.DZEKO 7,5Nel primo tempo la vede, proprio il caso di dire così vista la maschera, una volta e la mette dentro, di testa. Decisivo. E’ su tutti i palloni. La prima parte dell’assist per Zaniolo (la seconda è di Musacchio) è sua. Colosso. Indispensabile, leader. Tutto.ANTONUCCI 6Volenteroso e pasticcione. Positivo, alla fine.CETIN 6Con personalità, subito convincente. Da terzino su Leao e poi al centro su tutti. Chissà.SANTON NGSi sbatte e si batte nel finale.FONSECA 7La Roma incerottata è eroica e a tratti anche piacevole. Serviva una vittoria dopo la noiosa serie di pareggi tra campionato e coppa. E questo è un successo che pesa.ORSATO 6Grazia Dzeko (per la spinta) e Musacchio (per la sceneggiata), esagera col giallo a Mancini. Le decisioni più complicate le azzecca e la partita non gli sfugge.