Roma-Napoli, le pagelle: Veretout un mostro, Zaniolo gol da favola

Veretout, un mostro. Smalling infallibile, Cetin ingenuo. Zaniolo gol da favola.PAU LOPEZ E 6,5Se la vede brutta in più di un’occasione, specie nel primo tempo, ma è reattivo su Insigne. Nella ripresa osserva e controlla i pericoli.SPINAZZOLA 7Soffre i funambolismi di Insigne e Mertens, il meglio di sé lo dà quando allunga la falcata e si presenta in area avversaria, vedi lo scarico su Zaniolo (gol).CETIN 6Sporca una buona partita con l’intervento indeciso su Milik (gol) e con il fallo su Llorente, regalando una punizione horror. Esordio con espulsione finale.SMALLING 7,5Vola a togliere dalla linea di porta (colpo di testa di Di Lorenzo) la palla dell’uno a uno. Un salvataggio da tre/sei punti. Esaltante è il suo modo di volare su ogni pallone, si concede il “lusso” di un rinvio maldestro nel primo tempo e la Roma rischia di prendere gol. Un pizzico di umanità.KOLAROV 6,5Lancia una bomba sull’angolino, ma Meret la disinnesca, così come gli acchiappa il rigore del possibile raddoppio. L’ingresso di Lozano cambia ancor di più l’umore. Finisce mettendo avanti il petto e l’esperienza.MANCINI 7,5La palla scucchiaiata per Pastore odora di trequartista, il lancio (nell’azione del gol) per Spinazzola è alla Ruud Krol. E poi lo vedi in perfetta posizione da centrale difensivo. Giocatore completo, indispensabile. In versione santo, quando prega durante il rigore di Veretout.ZANIOLO 7,5Il gol è pazzesco. Poi si occupa di fare ombra sulla catena di sinistra del Napoli, alternando giocate di forza e di fino. Garanzia.VERETOUT 8Una prestazione da mostro.PASTORE 7,5Si fa apprezzare per qualche recupero, sale in cattedra nella ripresa, illuminando l’Olimpico con qualche giocata poetica. Si procura il rigore che Veretout trasformerà. Illuminato.KLUIVERT 7Uno scugnizzo, che come ti giri, ti passa tra le gambe e scompare. Assiste il terzino e la punta centrale, prova spesso (finalmente) il tiro in porta dalla distanza, con uno prende la traversa. In costante crescita.DZEKO 7Prestazione meno incisiva rispetto al solito, ma è sempre attivo nelle azioni che contano. L’uomo a cui la squadra si appoggia nelle difficoltà.PEROTTI 6Aiuta a tenere palla.UNDER 6Ha poco nelle gambe e tanto nella testa. Fa subito il suo.SANTON NGFONSECA 8Una vittoria esaltante, prestazione a tratti bellissima. Abbiamo davanti una squadra vera, che ancora può migliorare. Bravo a motivarla nei momenti complicati, stratega nel preparare le partite. La Roma ha anche imparato a soffrire.ROCCHI 6,5Con l’aiuto della tecnologia (non vede il mani di Callejon) porta a casa una prestazione senza sbandate.