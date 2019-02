Roma-Milan, le pagelle: De Rossi è una garanzia, Schick oltre la sufficienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Una partita col sentimento. Zaniolo trascina, Schick si sbatte.OLSEN 6Prende il solito gol e nel finale una buona parata su Laxalt. Timido nelle uscite.KARSDORP 6,5Di difendere non se ne occupa molto, benino invece quando deve portare avanti il pallone. Fa ancora due giocate buone (ad esempio il gol di Zaniolo nasce da un suo cross) e tre sbagliate. Incostante, ma in crescita.MANOLAS 6L’unico che tiene testa a Piatek. Condizionato da un’ammonizione, fa quel che può. Torna affidabile. Rincorre fino alla fine.FAZIO 5Si fa prendere spazio e tempo da Piatek in occasione del vantaggio del Milan. Non sembra proprio l’emblema della lucidità. Sbaglia il banale, ha perso sicurezza da un po’. Meglio nella seconda parte di gara.KOLAROV 6,5Partita più che dignitosa, a tratti anche molto buona, una reazione caratteriale ai fischi nei suoi confronti e alla prestazione di Firenze. Ottime due proposte offensive, su una stava per fare gol Pellegrini. Il piede è buono, la condizione fisica a tratti gli dà una mano.DE ROSSI 7Gioca semplice ed evita rincorse affannose. Presenza corposa davanti alla difesa. Regge fino alla fine, con uguale lucidità. Allenatore? No - se regge il ginocchio - è ancora un gran bel giocatore.SCHICK 6,5Parte esterno d’attacco ma le cose migliori le fa in area avversaria: colpo di testa che impegna Donnarumma e tacco che avvia il pareggio di Zaniolo. Combattente di classe, esce sfiancato.ZANIOLO 7,5Le solite giocate utili, anche entusiasmanti, anche se la foga giovanile lo trasporta su qualche intervento e infatti si becca subito l’ammonizione. Il gol del pareggio e lo sfogo verso la Curva fanno di lui l’eroe del momento, quello che cerca di portare entusiasmo. Segna, gioca e sta diventando l’uomo della Provvidenza. Un po’ troppo, così tutto insieme, forse.PELLEGRINI 6Non va male, si alza spesso dentro l’area per provare il tiro o il passaggio giusto. Un po’ mezz’ala e un po’ trequartista e nel finale sfiora pure la rete della vittoria. Il gol di Piatek è l’atto finale di una sua palla persa in uscita. Ammonito, salta la prossima.FLORENZI 6Vive una fase in cui può sbagliare anche un passaggio a un metro. Si impegna tanto, non è brillantissimo. Esce tra i fischi. Sei d’incoraggiamento.DZEKO 6Assistito da una condizione fisica non eccezionale e da una buona dose di sfiga. Donnarumma gli nega il gol. Sostanza.EL SHAARAWY 6Prova a sfondare, a tratti ci riesce.KLUIVERT ngSANTON ngDI FRANCESCO 6In questo momento conta il risultato. Il gioco che si è visto nella ripresa speranza per il futuro.MARESCA 5,5Il cartellino facile e fischi di confusione.