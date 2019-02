De Rossi è in campo e lotta insieme alla Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allenatore sì, in futuro. Prossimo, ma sempre futuro. Giocatore ora, meglio. Molto. E’ necessario così. Questo se il ginocchio regge, ovvio. Per ora De Rossi c’è (in campo) e lotta assieme a noi. Lotta soprattutto insieme con Eusebio, che ne aveva richiesto, quasi invocato, la presenza. “E’ il mio allenatore in campo”, aveva detto DiFra alla vigilia di Roma-Milan. La Roma non perde e questa è una buona notizia, la Roma ha ritrovato il suo capitano e questa è un’altra. Chissà per quanto tempo. De Rossi è ancora fondamentale per questa squadra, che ha perso carattere e certezze in questi mesi, senza dover ricordare le partenze doloroso (per lo spogliatoio) di Nainggolan e Strootman.Daniele non vedeva il campo da tre mesi e contro il Milan si vedeva ad occhio nudo tutta la sua fatica e la voglia di andare oltre. L’esperienza e la classe lo hanno salvato, ha retto tutti i novanta minuti. Si è piazzato davanti alla difesa e ha accettato tutti i duelli. La palla non scottava a lui e di conseguenza questa tranquillità è stata riversata su tutti i suoi compagni. La Romaoggi è costretta ad aggrapparsi a un ragazzo di anni 36, sfiancato da mille battaglie ma con la stessa voglia di sempre. Se il ginocchio regge - è il nostro parere - il ruolo di allenatore può aspettare. Allenatore sì, ma ancora in campo. Come vuole di Di Francesco.