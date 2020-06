Il flop è autentico. E il club ridimensionato e senza ambizione. E' la realtà, resa inequivocabile dalla classifica. L'asticella ormai si è abbassata, inutile cercare alibi. La Roma che si guarda alle spalle. A difesa del quinto posto in classifica. Sempre più lontana la posizione che permetterebbe di partecipare alla prossima Champions, sempre più vicino il Napoli (-3), ma anche il Milan (-6). Meglio fare attenzione a chi insegue e non a chi sembra, a 10 giornate dalla fine, ormai imprendibile: l'Atalanta è scappata (+9, + 10 con il vantaggio negli scontri diretti). Bisogna mettere in cassaforte a qualificazione all'Europa League della nuova stagione. Meglio non illudersi e andare sul concreto: la situazione è questa. Prendere o lasciare.



Roma, caduta libera

La Roma gioca al ribasso. Nel maggio di 2 anni fa, la semifinale di. Da quella notte di inizio maggio 2018, i giallorossi non sono stati più competitivi. L'obiettivo, dal 2011, è stato piazzarsi alle spalle della Juve. Rivale non per il titolo, ma la più bella del reame dopo i campioni. La migliore dell'altro campiuonato. Ma dal 2° posto, si è scivolati al'obiettivo del piazzamento Champions, al 3° e alla difesa del 4°. L'anno scorso il 6°, adesso il 5°. Si cercano i milioni, almeno 50, garantititi dalla più prestigiosa coppa continentale. Servono per la sopravvivenza, perché Pallotta non vuole investire più, i suoi soci lo hanno in pratica scaricato, e pensa quindi solo a cedere la società. Al suo prezzo e non a quello di Friedkin che comunque resta in stand by. Se non sarà Champions, l'altra via per arrivarci è la vittoria dell'Europa League, può essere ceduto anche il talento Zaniolo. Perché con 300 milioni di debiti, presto pure di più, non c'è altra exit strategy. Anche perché i possibili partenti stanno deludendo, a cominciare da Under e Kluivert.

Ugo Trani, il videocommento

Club senza guida

