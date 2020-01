Roma, il mercato d'attesa di Fonseca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Friedkin ancora non c’è. E Pallotta ha altro a cui pensare. Nessun vuoto di potere, però. A governare nella Capitale, il ceo/ad Fienga che deve comunque rispondere al californiano e al bostoniano. E che è anche l’interlocutore del ds Petrachi, pronto alla full immersion di gennaio: da stamattina riapre il mercato. Tocca a loro, confrontandosi su ogni operazione in entrata ed uscita, accontentare Fonseca durante questa sessione invernale. La Roma, al momento, non pensa a nessun intervento di primo piano. Nè al colpo ad effetto per caratterizzare il passaggio di proprietà. Ogni mossa sarà mirata alle esigenze della squadra. «È complicato migliorare il nostro gruppo e trovare chi viene qui per giocare subito» ha chiarito l’allenatore che, a fine ottobre, bocciò i possibili acquisti in corsa di Buchel e Rodwell, in prova a Trigoria per qualche giorno quando si fermò Cristante. Periodo, quindi, di transizione per il club giallorosso. O semplicemente d’attesa.PRIORITÀ ALL’ATTACCOSe dipendesse da Fonseca, i rinforzi sarebbero di sicuro tre, uno per ogni reparto. Ad oggi gli è stato garantito che arriverà il vice Dzeko. Ma solo se andrà via Kalinic che per la verità non vorrebbe lasciare Trigoria. Il centravanti di scorta, tra l’atro, deve arrivare in prestito, la stessa formula che ha portato qui Kalinic. L’allenatore ha indicato su chi puntare: Mertens. Ma il suo cartellino, avendo il contratto in scadenza a giugno, a gennaio ha un prezzo: 10 milioni (+ lo stipendio). E costerebbe più o meno la stessa cifra pure a fine stagione: triennale da 4 milioni netti, bonus d’entrata di 5 e premio alla firma per il procuratore di 3. Totale: 20 milioni netti. Scartato Pinamonti, offerto da Raiola al club giallorosso, e congelato Kean, dopo il tentennamento del calciatore che nell’estate scorsa preferì la Premier, resta sempre d’attualità Mariano Diaz. L’operazione, però, non fa al caso del budget di Petrachi: il Real Madrid è disponibile a cedere il giocatore solo in prestito oneroso, chiedendo 7 milioni. Diventerebbero poi 40 in caso di riscatto a fine campionato. In più l’ingaggio è da 4,5 milioni. Esagerato, insomma. Così non è da escludere che la Roma riparta dal via, cioè da Petagna. Che, pur non essendo l’ideale per il tecnico, è il più semplice da prendere: la Spal è disponibile a trovare la soluzione migliore per il trasferimento. Il Milan sta offrendo Pijatek in Italia: il centravanti, contrario sia a tornare al Genoa sia a spostarsi alla Fiorentina, preferirebbe restare in rossonero. Non snobba, però, i giallorossi. Fonseca, invece, è perplesso.IN STAND BYSe per avere il vice Dzeko serve l’addio di Kalinic, lo stesso vale per l’acquisto di Politano. Petrachi punterà sull’esterno dell’Inter solo se piazzerà Under in Inghilterra, al Tottenham o all’Everton, oppure in Germania, al Bayern Monaco. Politano può arrivare in prestito, ma poi va riscattato a giugno, spendendo 20 milioni. In uscita anche Jesus, trattato dal Cagliari e dalla Fiorentina, Perotti, chiamato dal Genoa, e Pastore, cercato dal Lione. Faraoni, terzino destro del Verona, ha rivelato di essere stato contattato: piace a Fonseca. Ma se Florenzi, come sembra, resterà a Trigoria, resta in gialloblu. In difesa l’unica necessità è trovare l’accordo con lo United per avere a titolo definitivo SmallingGIOVENTÙ BLINDATAAnche se non c’è alcun appuntamento, da febbraio Fienga e Petrachi si dedicheranno a qualche prolungamento. Cominceranno da Pellegrini. Che non ha mai chiesto niente. Ma la Roma vuole allungare l’accordo e migliorare lo stipendio del centrocampista, togliendo la clausola da 30 milioni. Ritocchi in vista pure per Cristante e magari per Zaniolo che ha rinnovato ad agosto fino al 2024.