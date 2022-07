Roma, mercato in salita: se salta Frattesi ci sono Aouar e Saul. Ma prima bisogna vendere

José Mourinho dovrà aspettare per avere il suo centrocampo titolare. Forse anche dopo il 13 agosto, giorno in cui ha dato appuntamento alla stampa per fare il punto sul mercato. Intanto, prova ad allenare una squadra con soli tre centrocampisti titolari (Cristante, Matic e Veretout). Impresa complicata, anche perché la trattativa Frattesi si è impantanata: il giocatore ha raggiunto il Sassuolo a Vipiteno con insoddisfazione e i neroverdi non si scostano dalla valutazione di 32 milioni. Troppi per Tiago Pinto che preferisce incassare il 30% del cartellino e investirlo in un altro elemento. Quale? i nomi presi in considerazione sono quelli di Aouar del Lione e Saul dell’Atletico Madrid. Il francese classe ’98 ha il contratto in scadenza nel 2023, è un regista moderno in grado di giocare in ogni posizione (dal mediano a esterno fino a trequartista all’occorrenza) e il prezzo del cartellino è fissato sui 20 milioni. Saul, invece, rientra in Spagna dopo un anno di prestito al Chelsea abbastanza deludente, l’unico ostacolo è l’ingaggio di 8 milioni.

Da Trigoria, però, filtra che per entrambi ci sono motivi ostativi alla buona riuscita dell’operazione. Dunque, il morale è che la Roma ha bisogno di cedere per comprare, come dimostra il mercato fatto fino ad oggi: escono Fuzato, Florenzi e Mkhitaryan ed entrano Svilar, Celik e Matic. A sbloccare tutto potrebbe pensarci la Juventus interessata a Zaniolo. Il prezzo del cartellino fissato da Friedkin è di 50 milioni cash, troppi per i bianconeri che rilanciano con 20 milioni e una contropartita (Arthur). Soluzione che non piace né a Pinto né a Mourinho. Anche questo affare rischia di impantanarsi almeno fino a quando la Juve non avrà a disposizione l’incasso per De Ligt. Il mercato della Roma comincia in salita, ma il tempo è dalla sua parte. L'obiettivo è vendere gli esuberi (Villar, Diawara, Perez, Villar e Kluivert), ottenere un tesoretto che possa essere investito in un giocatore più funzionale. Facile a dirsi, meno a farsi.