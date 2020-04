© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i dubbi sulla ripartenza del campionato e le perplessità per lo slittamento degli allenamenti di gruppo (così ieri Causarano, responsabile sanitario giallorosso: «Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio. Sembra quasi che non ci si fidi del fatto che possa ripartire rispettando le norme di sicurezza...») che crescono di giorno in giorno, sorprende invece la fermezza di Fonseca nell’uscire ancora una volta allo scoperto per chiedere la conferma di Mkhitaryan. Stupisce perché alla base della permanenza dell’armeno bisogna che s’incastrino diversi tasselli: 1) Essendo in scadenza nel 2021, deve prima rinnovare con l’Arsenal; 2) I Gunners dovrebbero poi accettare un rinnovo del prestito; 3) Il calciatore dovrebbe venire incontro alla Roma decurtandosi uno stipendio (che comprenderebbe la spalmatura di quello attuale di 7 milioni), fresco di rinnovo. Senza tralasciare che i conti, che saranno resi noti dalla società domani con la pubblicazione della relazione semestrale di bilancio, lasciano prevedere al 30 di giugno un passivo a tre cifre. Unica, possibile ma non certa, via di fuga è l’approdo in Champions. Ed è forse proprio per questo motivo che il tecnico portoghese, fine psicologo, insiste.NUMERI ELOQUENTISe la Roma ha qualche chance di agganciare il quarto posto, deve puntare sui 3-4 calciatori che possono fare la differenza. E Mkhitaryan - quando sta bene - è fra questi. Più che i numeri (che comunque dicono molto: 6 gol e 4 assist in appena 17 gare con una media del 33% nelle conclusioni effettuate, 6 reti su 18 tiri) è la capacità di giocare ovunque che lo rende unico. Nelle ultime gare prima della sosta, Fonseca lo ha impiegato a centrocampo come mezzala insieme a Pellegrini in piena emergenza a Bergamo. Poi, con il Lecce, l’armeno ha agito inizialmente da esterno sinistro prima di spostarsi trequartista, a seguito dell’infortunio di Lorenzo. Ruolo che ha mantenuto sia con il Gent che a Cagliari. Micky somiglia molto agli esterni che Paulo aveva nella sua prima stagione allo Shakhtar. Non uno specifico del ruolo ma un elemento che racchiude in sé le caratteristiche di un reparto: sa saltare l’uomo, regalare assist e segnare. Ergo, come i vari Bernard, Taison e Marlos, nel 4-2-3-1 può ricoprire diverse posizioni: le tre del tridente e quella del falso nueve. Senza dimenticare, come accaduto con l’Atalanta, la mezzala.RETROMARCIATenerlo sarebbe l’optimum. Inutile negare però come la strada sia in salita. Il fatto che la Roma stia studiando calciatori dalle caratteristiche simili (Tete e Chakvetadze su tutti) ne è la conferma. A proposito di attaccanti, ieri Kluivert - che lunedì aveva dichiarato ingenuamente di preferire un Europeo vinto con l’Olanda rispetto a conquistare una Champions con i giallorossi - ha provato a rimediare: «Amo Roma, qui voglio raggiungere molti obiettivi».