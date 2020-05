Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mino Raiola avrà un ruolo determinante in casa Roma per la buona riuscita del mercato e la costruzione di una squadra competitiva nonostante il profondo rosso di bilancio che attanaglia i giallorossi. Il Re dei procuratori sta già lavorando a braccetto con il ds Gianluca Petrachi e il consulente Franco Baldini per consentire a Mkhitaryan di restare un altro anno nella Capitale: la strategia è di far rinnovare ai Gunners il contratto dell’armeno (scadenza il 30 giugno 2021) fino al 2022 spalmando così l’ingaggio (non sarà più di 7 milioni a stagione) su due anni e dividendolo fino al 2021 con i giallorossi. Per l’estate prossima potrebbe essere inserito un obbligo di riscatto per la Roma. Una soluzione che sembra aver convinto a Trigoria e anche il calciatore, da valutare se gli inglesi saranno disposti ad accettare perché l’obiettivo è quello di cederlo definitivamente in questa sessione di mercato.LEGGI ANCHE Roma, la solitudine di Petrachi e l'altro tentativo di Friedkin... Mino Raiola cura gli interessi anche di Riccardo Calafiori che, nonostante gli infortuni che ne hanno rallentato l’ascesa, è entrato nel mirino dei top club europei con Psg e Manchester United. E sarebbero proprio i Red Devils pronti a strappare il terzino sinistro alla Roma con un’offerta irrinunciabile. D’altronde il bilancio della società ha bisogno di plusvalenze e quella di Calafiori sarebbe totale dato che è un calciatore nato nelle giovanili giallorosse. Fonseca era pronto a inserirlo nella prima squadra a partire dalla prossima stagione, ma la semestrale parla chiaro. Lo ha sottolineato anche Javier Pastore ieri durante una diretta Instagram: «Questa società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché sta in perdita. Il club non sta passando un buon momento, ha perdite molto importanti. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno». E a proposito di giovani, Justin Kluivert (anche qui la procura è di Mino Raiola) è un altro elemento che potrebbe essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze: arrivato nell’estate del 2018 dall’Ajax per 17,25 milioni più bonus, ha fatto vedere cose molto interessanti durante questa stagione, ma fino all’infortunio. La Roma proverà a piazzarlo, ricordando che dovrà riconoscere all’Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni di euro del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni.