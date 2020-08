© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanti con la difesa a tre. La seconda Roma targata Fonseca, ripartirà dal modulo che ha caratterizzato il finale della scorsa stagione: il 3-4-2-1. Ne sono conferma alcune indicazioni ricevute da intermediari e diverse mosse silenti del club sul mercato. «No ad un terzino, sì ad un esterno che sappia fare tutta la fascia», è il messaggio che chi si avvicina a Trigoria, proponendo calciatori, si sente propinare. Ma non solo. Negli scambi con vista plusvalenze che la Roma sta pensando di fare con la Juventus, è stato depennato De Sciglio (considerato un difensore che dà il meglio in una linea a 4, a tal punto che a 3 Allegri lo vedeva più centrale che esterno) e inserito Romero, un centrale. Sul versante giallorosso è stata invece confermata la disponibilità ad ascoltare offerte per Kluivert e Under. Che poi l’olandese sia destinato ad altri mercati (Premier in primis) il turco sia vicino al Napoli e a Paratici interessi Dzeko, è un altro discorso. La volontà di privarsi delle ali in rosa è comunque un ulteriore segnale in tal senso. Cengiz - oltre che per Milik (il cui destino è legato a doppio filo con quello di Edin) - potrebbe rientrare in un discorso più ampio che prevede l’inserimento da parte del club azzurro di Maksmimovic. Un altro centrale che non esclude il riscatto di Smalling. Con Fazio (Villarreal) e Jesus (c’è il Cagliari ma manca il sì del ragazzo) in partenza, si cercano almeno altri due difensori da aggiungere a Mancini, Ibanez e Kolarov che il prossimo anno vedremo sempre meno agire sulla fascia. Indicazioni che quindi vanno (quasi) tutte nella stessa direzione: conferma della difesa a tre.IL PARADOSSOSe Pedro - che per una vita ha fatto l’ala, potrebbe ‘riciclarsi’ come trequartista dietro il centravanti e all’occorrenza giostrare come terminale offensivo - Florenzi con il cambio di modulo sarebbe l’optimum come esterno destro nel 3-4-2-1. Invece il ragazzo e il suo agente non hanno ricevuto nessun tipo di apertura dalla Roma e continuano a cercare la destinazione migliore tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus. Rientrato dal prestito al Valencia, l’ex capitano si sta allenando in questi giorni a Trigoria insieme a Olsen, Karsdorp, Coric e Antonucci. L’ostracismo tattico di Fonseca era ‘comprensibile’ quando la Roma difendeva a quattro, non essendo mai stato Alessandro un terzino di ruolo, nonostante gli endorsement troppo affrettati sul suo conto («Florenzi è più forte di Dani Alves», 2015). Ora lo diventa molto meno. Unica spiegazione - visto che da entrambe le parti si esclude che vi siano stati attriti - può essere economica: figurando a bilancio a 1,3 milioni, rappresenterà una sostanziosa plusvalenza.PALLOTTA CEDE ANCORAPlusvalore che di ruolo, non fa comunque l’esterno. Dagli States: Jim Pallotta sta vendendo la sua quota di minoranza dei Boston Celtics. A rivelare l’operazione finanziaria è il portale statunitense ‘Sporticò secondo cui, a distanza di un paio di settimane dalla cessione della Roma al Gruppo Friedkin, il businessman di Boston avrebbe deciso di uscire anche dal mondo del basket.