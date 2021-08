Martedì 24 Agosto 2021, 07:30

Lo ha detto fino a stancarsi: «Manca qualcosa». Un centrocampista centrale. Un leader insomma. Possibilmente fisico, questo Mourinho ha sempre cercato. Il messaggio - senza tornarci su con le parole - lanciato l’altro ieri sera contro la Fiorentina, è stato inequivocabile: il giovane Darboe è finito in tribuna al fianco dell’infortunato Smalling, i due registi in rosa, Villar e Diawara, se ne sono stati seduti in panchina per tutta la durata del match. Nel finale, è entrato Bove. Il messaggio, dicevamo, i migliori che ho sono Cristante e Veretout, il resto mi piace fino a un certo punto. Il Villar che aveva stupito Fonseca (e non solo) non è considerato pronto per quel ruolo, stesso discorso vale per Diawara, che Mourinho ha provato in questa estate ma nelle partite ufficiali lo ha utilizzato solo nel recupero della trasferta con il Trabzonspor. Molto chiaro il discorso: solo con Cristante e Veretout è difficile. Ma il mercato di reazione, tanto per dirla alla Mou, ha portato la Roma a battere altre strade: il terzino e l’attaccante. Quello che doveva essere il primo arrivo, ovvero prima ancora dell’infortunio di Spinazzola (e l’arrivo di Viña), era Xhaka, che proprio ieri si è legato all’Arsenal. L’obiettivo di Pinto è accontentare José, ma prima ci deve essere un’uscita. Se non più di una. Perché da un lato c’è l’esigenza di abbassare ulteriormente il monte-ingaggi ma dall’altra quella di fare spazio nel reparto. Diawara, fino a ora, non ha trovato una destinazione gradita. Né Wolverhampton tantomeno Torino dove è venuta meno sul nascere l’ipotesi di uno scambio con Mandragora.

STALLO APPARENTE

Ora, con il mercato che volge al termine, saranno giorni dove verranno proposti calciatori a raffica. Partiamo dalle suggestioni: in ambiente di mercato ieri è circolato il nome di Pjanic, in uscita dal Barcellona. Possibilità che sia a Trigoria (per una questione di costi, carta identità e tipologia di giocatore) che il bosniaco smentiscono. Mire aspetta la Juve. Così il nome più in auge rimane quello di Zakaria: contratto che scade nel giugno del 2022. Trattatasi, però, più di un mediano che di un regista. Ruolo che ricopre Douglas Luiz, nazionale brasiliano dell’Aston Villa. In scadenza nel 2023, il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni. Operazione difficile, onerosa ma che rappresenterebbe l’ideale. C’è poi Anguissa, profilo simile a Zakaria, che da quando ha chiesto al Fulham la cessione, ha visto la sua titolarità tramutarsi in 77 minuti in 4 partite. Più defilato Koopmeiners. L’olandese è stato proposto ad inizio mercato dando vita ad un apparente testa a testa con l’Atalanta. Apparente perché a 6 giorni dalla chiusura della sessione estiva il regista dell’Az Alkmaar è rimasto al suo posto. Capitolo cessioni: a Fazio è stata recapitata dal Genoa un’offerta di un contratto biennale con la formula 1+1. Copione simile per Olsen: lo Sheffield United preme. Nzonzi, prima di valutare le proposte che gli sono giunte, chiede una buonuscita. Come Pastore.