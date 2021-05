Roma, si cambia anche in infermeria: in arrivo un nuovo responsabile sanitario

I Friedkin cambiano anche in infermeria: sarà sollevato dall’incarico il responsabile sanitario Andrea Causarano (aveva il contratto in scadenza al 30 giugno). Il medico collabora con il club giallorosso da luglio 2017 ed era stato voluto dall’ex presidente Pallotta. Causarano è stato medico della Juventus per due anni e per 20 stagioni responsabile sanitario del Siena, vantava esperienza anche nel trattamento di patologie acute e croniche muscolo-tendinee e dell’apparato osteo-articolari.

Dopo aver cambiato allenatore e staff tecnico, i Friedkin hanno deciso di rinnovare anche in infermeria, sulla decisione potrebbero aver inciso anche l’alto numero di infortuni (e ricadute) subiti dalla squadra nella stagione appena terminata (59 tra muscolari e traumatici). In pole per prendere il suo posto un medico straniero, la proprietà al momento sta sondando la disponibilità di diverse figure e l’annuncio arriverà prima dell’insediamento del nuovo tecnico Josè Mourinho.

