Domenica 2 Gennaio 2022, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Borja Mayoral è positivo al Covid-19. L’attaccante della Roma è stato sottoposto nella giornata di ieri a tampone molecolare dopo essere stato in contatto con un positivo, oggi i risultati hanno confermato che il giocatore ha contratto il virus e dovrà rispettare i 7 giorni di isolamente dato che al momento è asintomatico.

Con lui anche un altro positivo che, però, ha chiesto di non divulgare il nome per rispetto della privacy. Il primo giorno di isolamento per lo spagnolo è stato il 31 dicembre (il giorno prima per il compagno), dunque, se il 5 e 6 gennaio i nuovi tamponi daranno esito negativo i due calciatori - se hanno già ottenuto la dose booster o se con ciclo vaccinale completo da meno di 120 giorni - potrebbero raggiungere la squadra a Milano per la gara contro i rossoneri delle 18.30. Altrimenti l'isolamento sarà di 10 giorni (saltando di fatto la trasferta).