Roma, Manolas: «Al derby metteremo in campo la cattiveria. Immobile tra i più forti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato sostituito al 45' della partita contro ilper alcuni problemi muscolari, lo staff sanitario lo ha tenuto sotto osservazione nel post gara, ma oggi è tornato ad allenarsi con la squadra. Il greco dovrebbe far parte dei titolariun match che, oltre al grande significato per la città, servirà a tenere saldo sulla panchinain caso di successo: «Al derby devi entrare con cattiveria e dare tutto in campo perché sappiamo quanto sia importante per i tifosi. Sabato chiunque scenderà in campo sono convinto che darà il massimo per far vincere la Roma. Loro sono compatti, stanno dietro e sono pronti a ripartire. Ma sappiamo come giocano e sono convinto che possiamo affrontarli e poi siamo più forti della Lazio. Immobile? È un giocatore forte… Ma dobbiamo pensare a noi e dare tutto per maglia e tifosi», ha detto il centrale al Match Program del club.analizza anche l’inizio di stagione in cui laha totalizzato: «Sicuramente non abbiamo iniziato bene in campionato, ma nelle singole gare contro Atalanta o Milan, una reazione della squadra si è vista. Con il Chievo vincevamo 2-0 alla fine del primo tempo e abbiamo avuto un calo mentale nel secondo tempo perché pensavamo di averla vinta. Con il Bologna non è andata bene, però abbiamo fatto 26 tiri e loro 6. È un momento in cui non gira neanche bene, possiamo e dobbiamo fare meglio perché siamo la Roma».