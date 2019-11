Roma, Mancini si racconta: «Io giovane vecchio che si guarda alla tv»

Difensore centrale e all'occorrenza anche mediano, sempre affidabile, e ora protagonista anche sotto porta come ai tempi dell'Atalanta. Gianluca Mancini ha saputo assorbire con naturalezza il passaggio in una piazza esigente come quella della Roma e, a 23 anni, sta dimostrando di poter ricoprire un ruolo da protagonista nella squadra allenata da Paulo Fonseca. L'allenatore, parlando del centrale difensivo, ne evidenziato la grande maturità, in campo e fuori. «Quello che dice il tecnico mi fa piacere, mi hanno sempre etichettato come 'giovane vecchiò. Io non lo ho mai considerato un difetto, ma un pregio, così lo sento - spiega Mancini -. Il mio inserimento da luglio è stato facilissimo grazie ai compagni, a me non sembrava di aver cambiato squadra. Ô stata una cosa fantastica. Mi piace prendermi delle responsabilità, magari anche sbagliando e sentendo qualche critica. Fa parte del mio gioco».



Come un certo perfezionismo che lo porta a rivedersi le partite una volta a casa. «Mi aiuta a migliorare. Con lo staff facciamo sedute video e tattiche, ma ogni volta mi piace rivedere la mia partita, vedere come mi sono comportato - sottolinea all'interno del match program dei giallorossi -. Gli errori fanno parte delle partite, ci stanno. Da quando vedo con attenzione le partite di calcio, e ne vedo tante, non ho mai visto una partita intera in cui un difensore non fa almeno un errore. E' vero che gli errori ti aiutano a migliorare, non si possono guardare solo le buone partite. Quando giochi bene sai che è andata bene, capire l'errore ti aiuta a migliorare sicuramente». Dopo il successo a Istanbul in Europa League domenica la Roma andrà a giocare al Bentegodi. «Ci aspetta un sfida importante a Verona - dice -stanno andando forte, ho visto un pò di partite, corrono molto e hanno grande aggressività. Dobbiamo continuare sul livello che abbiamo da un pò, migliorando sempre. Ogni domenica c'è un nuovo gradino da superare. Il campionato italiano sta diventando sempre più competitivo, non c'è più un grande divario tra le big e le cosiddette piccole almeno sulla carta. Ti fanno tutte sudare e dovremo essere concentrati per finire il ciclo di partite prima di Natale nel migliore dei modi».

