Roma, Mancini: «Non contestiamo gli allenamenti di Fonseca. Facciamo troppi errori in difesa»

Gianluca Mancini alla vigilia della partita contro l’Ajax di Europa League, mette sotto la lente d’ingrandimento la difesa che è la decima del campionato: «Dobbiamo migliorare per non fare troppi errori .Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite e non contestiamo gli allenamenti del tecnico». Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Le condizioni atletiche. «Giochiamo tante partite, ma sapevamo dall’inizio che quest’anno sarebbe stato molto complicato. Giochiamo ogni tre giorni, poi c’è la nazionale e bisogna essere bravi a recuperare di testa e fisicamente. Io sto bene, ho 25 anni e faccio la cosa più bella al mondo».

I metodi dell’allenatore. «Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite. Queste sono cose che vengono dette per tirare la Roma nei casini. Non contestiamo gli allenamenti del mister, quando c’è la settimana tipo ci fa andare molto forte per raggiungere una condizione fisica importante».

I gol incassati. «Dobbiamo migliorare per non fare troppi errori difensivi. Analizziamo a Trigoria le partite, siamo la decima difesa del campionato e da una buona fase difensiva si creano partite vincenti. Partiremo da domani per fare una grande partita».

