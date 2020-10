Roma, Mancini negativo al Covid-19: partirà per Milano con la squadra

Gianluca Mancini è risultato negativo al Covid-19 negli ultimi due tamponi effettuati e, dunque, partirà per Milano con la squadra dove lunedì sera (ore 20.45) la Roma affronterà il Milan. Il difensore ha comunicato di essere positivo al Coronavirus venerdì mattina dopo aver ricevuto il risultato del test effettuato il giorno prima. Successivamente si è sottoposto ad altri due tamponi che hanno dato esito negativo e, quindi, potrà partire con la squadra per Milano come annunciato sul suo account Instagram. Il reparto difensivo era in piena emergenza, Fonseca avrebbe dovuto fare a meno anche di Chris Smalling fermo per una distorsione al ginocchio sinistro. Mancini il settimo giocatore giallorosso risultato positivo al Covid-19 dopo Mirante, Peres, Perez, Kluivert, Diawara e Calafiori, in questo caso si tratta di una guarigione lampo (due giorni di stop) o di un falso positivo.

