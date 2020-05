Roma, Mancini: «Gli infortuni sono sempre più frequenti, faremo più attenzione»

«Gli infortuni fanno parte del mondo del calcio, sono sempre più costanti e bisogna stare attenti». Gianluca Mancini fotografa la situazione in casa Roma dopo i tre infortuni in una settimana subiti da Pau Lopez (microfrattura del polso), Perotti (lesione muscolare) e Fuzato (affaticamento muscolare). Il difensore giallorosso racconta le difficoltà riscontrate dopo il lungo periodo di stop forzato: «Veniamo da due mesi in cui ci siamo allenati a casa e non è come farlo in campo. In questo momento un po’ più di attenzione ci deve essere, però, ci dobbiamo rimettere in forma per un possibile ritorno del campionato. L’infortunio di Pau è stato un trauma alla mano, non ci si può fare niente, fanno parte del gioco, sono i più rognosi e speriamo che si rimetta presto perché per noi è importante», ha detto Mancini a Rai Sport.

