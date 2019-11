Il difensore della Roma Mancini lascerà domani mattina il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare. Il giocatore allunga così la lista degli infortunati giallorossi. Nei prossimi giorni si capirà se il calciatore potrà essere pronto per la ripresa del campionato, dove la Roma giocherà in casa contro il Brescia.





