Europa League, tifosi in festa a Trigoria alla vigilia del match di Manchester: «Roma è con voi»

Sono circa 1500 i tifosi della Roma che hanno risposto all’appello della Curva Sud. Nel primo pomeriggio il piazzale Dino Viola davanti al centro sportivo di Trigoria è stato invaso dagli ultras che hanno caricato la squadra in vista della trasferta contro il Manchester United prevista per domani alle 21. Lo striscione recita: Anche se non sentirete la nostea voce guardate la lupa sul petto...Roma è con voi. Alle 14 la squadra si è affacciata per salutare tutti i tifosi presenti.

APPROFONDIMENTI CALCIO L’illusione, poi l’incubo 7-1 all’Old Trafford:... EUROPA LEAGUE La Roma verso Manchester, cosa va: rosa al completo e adatta ai... LA TRASFERTA Roma, Fonseca preserva i titolari per Manchester CALCIO Roma suona l'allarme: è vietato sciogliere le righe SPORT Roma, la fotogallery del primo allenamento di Dzeko dopo lo scontro... SPORT Europa League, la Roma si allena a Trigoria alla vigilia dell'Ajax

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA