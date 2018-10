Roma, maledizione Perotti: stop per un infortunio al polpaccio. Dzeko: «La Premier? Non si sa mai...»

Ultimo aggiornamento: 17:41

Non ha pace Diego Perotti: l’esterno d’attacco durante l’allenamento di oggi ha riportato un infortunio muscolare al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutata l’entità della lesione, ma sono scarse le possibilità di strappare una convocazione per sabato alle 15 contro la Spal.Un anno sfortunato per l’argentino che al rientro dalla preparazione estiva ha accusato, a pochi giorni dell’inizio di campionato, una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto in infermeria fino a metà settembre. Superato l’infortunio, Di Francesco lo ha schierato contro il Real Madrid (28 minuti) e titolare nel 2 a 0 incassato al Dall’Ara con il Bologna, ma dopo appena due giorni Diego è stato costretto a fermarsi nuovamente per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante è tornato in panchina contro l’Empoli, tutto sembrava filare liscio fino ad oggi quando durante l’allenamento ha chiesto l’intervento dei medici per un dolore al gemello.«Ho vissuto quattro anni e mezzo grandiosi in Inghilterra, godendomi ogni minuto di ogni partita giocata. Tornare in Premier? Forse è troppo tardi per farlo, anche se poi non si sa mai... Al momento, però, sono felice alla Roma», sono le parole di Dzeko in un’intervista a Sky Sports. Il centravanti bosniaco è stato vicino alla cessione al Chelsea lo scorso gennaio, ma il suo amore per la Capitale è stato più forte del richiamo della Premier League.