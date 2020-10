Roma, Mayoral a un passo: nel pomeriggio l'agente a Trigoria. Dalla Spagna: domani le visite mediche

La Roma a un passo dalla chiusura della trattativa per Boja Majoral. L’attaccante del Real Madrid potrebbe già arrivare nella Capitale nella giornata di domani e sottoporsi alle visite mediche. Nel pomeriggio di oggi l’intermediario che ha curato l’operazione Davide Lippi e l’agente del calciatore Camano si sono recati a Trigoria per un incontro con l’ad Guido Fienga che sta curando il mercato giallorosso in assenza del direttore sportivo. Majoral dovrebbe arrivare in prestito a 1 milione di euro più diritto di riscatto fissato a 13 milioni, se questa dovesse essere la formula allora i Blancos dovranno prolungare il contratto del ventitreenne in scadenza a giugno 2021.

