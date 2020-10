Roma, trovato l'accordo per Mayoral, domani le visite mediche

Ultimo aggiornamento: 20:24

Laha chiuso la trattativa per Boja Majoral. L’attaccante del Real Madrid arriverà nella Capitale nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche. Nel pomeriggio di oggi l’intermediario che ha curato l’operazione Davide Lippi e l’agente del calciatore Camano si sono recati a Trigoria per un incontro con l’ad Guido Fienga che sta curando il mercato giallorosso in assenza del direttore sportivo. Majoral dovrebbe arrivare in prestito biennale a 1 milione di euro più diritto di riscatto fissato a 13 milioni, se questa dovesse essere la formula allora i Blancos dovranno prolungare il contratto del ventitreenne in scadenza a giugno 2021.