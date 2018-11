Roma, Lorenzo Pellegrini non ce la fa: out contro Real Madrid e Inter

Eusebio Di Francesco perde Lorenzo Pellegrini per le partite contro Real Madrid e Inter. Il centrocampista è stato sostituito al 34’ della ripresa durante la partita contro l'Udinese per un dolore alla coscia: questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione al flessore della coscia destra. Rientro previsto, dunque, per la partita contro il Cagliari di sabato 8 dicembre.



DA REAL A REAL

Spazio, quindi, a Zaniolo: il giovane classe ’99 arrivato dalla Primavera dell’Inter si troverà di nuovo davanti alla corazzata Blancos dopo l’esordio in Champions al Bernabeu. Resta indisponibile Pastore che è ancora alla prese con l'infortunio al polpaccio. In via di recupero Olsen rimasto in tribuna alla Dacia Arena per un problema muscolare, il portiere svedese dovrebbe per domani dovrebbe farcela. © RIPRODUZIONE RISERVATA