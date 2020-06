Roma, il futuro di Schick tra Premier e Bundesliga. Nagelsmann: «Potremmo rinnovare il prestito»

Ultimo aggiornamento: 16:43

Resta caldo l’asse Roma-Lipsia per la cessione di Patrik Schick. Dalla Germania è Julian Nagelsmann a lanciare l’idea sul futuro dell'attaccante : «Vorremmo tenere sia Schick sia Angelino. Patrick è un giocatore da sogno, ma dobbiamo essere ragionevoli. Stiamo lottando con le conseguenze economiche della pandemia e non possiamo sprecare i soldi. Non riusciremo a pagare tutto l’importo del riscatto, quindi stiamo ancora trattando. Vorremmo acquistarli entrambi, ma potremmo pure rinnovare il prestito», ha detto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fortuna Dusseldorf. Intanto è scaduta l’opzione con cui il Lipsia poteva portarsi a casa il ceco a 28 milioni (29 in caso di qualificazione in Champions), adesso i due club dovranno trattare, ma la Roma non potrà scendere al di sotto dei 25 milioni per non fare una minusvalenza dopo i 42 spesi nel 2017 per acquistarlo dalla Sampdoria. In parallelo si sta muovendo il consulente di Pallotta Franco Baldini che ha contattato il Newcastle per sondare il terreno, la Premier sarebbe una valida alternativa dove piazzare l’attaccante.