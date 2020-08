Roma, il Lipsia scarta Schick: in pole Herta Berlino e il Bayer Leverkusen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è bastata la buona stagione di Patrik Schick per convincere il Lipsia a spendere 25 milioni per il suo cartellino. Il ceco sarebbe stato scartato dai dirigenti tedeschi e, al termine della Champions, verrà rispedito al mittente con delusione di entrambe le parti. Patrik, infatti, ha espresso in più di un’occasione la sua volontà di restare nel club allenato Nagelsmann, tecnico elogiato per il suo modo di mettere la squadra in campo che esalta le qualità del centravanti. In effetti quest’anno Schick ha realizzato la sua seconda stagione migliore dopo quella con la Sampdoria del 2016/17 che convinse Monchi a sborsare 40 milioni per acquistarlo: ha segnato 10 gol in 26 presenze, un bottino mai raggiunto in giallorosso. Nonostante le buone prestazioni, però, il Lipsia ha detto no e adesso la dirigenza di Trigoria sta cercando un’altra sistemazione: tra le squadre interessate c’è l’Herta Berlino e il Bayer Leverkusen. Da non escludere anche Liga in cui alcuni club sarebbero interessati e l’Inghilterra, di certo Patrik non rientra più nei piani della Roma nonostante Fonseca sia alla ricerca di un vice-Dzeko.