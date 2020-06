© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Si complica la cessione di Patrik Schick al Lipsia nonostante la buona stagione realizzata dall’attaccante in cui ha totalizzato 22 presenze e 9 gol, l’ultimo segnato nel 4-2 contro il Colonia lo scorso primo giugno. A dare segnali poco incoraggianti è stato il tecnico Nagelsmann che parlando del riscatto di Angelino e del ceco e ha spiegato: «Anche se il Lipsia si qualificherà tra le prime quattro, non sarà possibile riscattare entrambi calciatori. Anche se entreremo in Champions League, non potremo buttare i soldi come capita, abbiamo un piano di budget molto rigoroso. Se non vendiamo un giocatore, non saremo in grado di acquistarne altri. E questa è una cosa che il pubblico fa fatica a capire». Strategia per abbassare il cartellino o semplice verità? Solo il tempo darà una risposta a questa domanda, di certo c’è che il calciatore si è innamorato della Bundesliga e non ha nessuna intenzione di tornare a Roma. Altrettanto reali, però, sono le intenzioni dei dirigenti del Lipsia di abbassare il costo del cartellino fissato a 29 milioni in caso di qualificazione in Champions dei tedeschi. Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni circa un accordo tra la Roma e il Lipsia per il pagamento di Schick a una cifra concordata di 24 milioni, ma in un’unica tranche. Uno sconto di appena 5 milioni sul totale del cartellino, troppo poco per il club allenato da Nagelsmann che conosce i conti dei giallorossi. Il ceco, infatti, è iscritto a bilancio a 19,6 milioni e, quindi, un valore al di sopra di quella cifra rappresenterebbe una plusvalenza. Se il Lipsia non dovesse essere disposto al riscatto di Schick, allora potrebbero aprirsi le porte della Premier League con l’Everton che ha chiesto informazioni nel caso in cui dovesse partire Kean.