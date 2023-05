Roma-Leverkusen, Dybala come sta? L'argentino stringe i denti e si allena: ma è ancora

Paulo Dybala stringe i denti e per i 15 minuti di allenamento aperto alla stampa ha lavorato con il gruppo. Si è scaldato, ha fatto stretching ha corso in maniera fluida e partecipato al torello assieme ai compagni. Insomma, tutto ciò che era previsto per l’inizio della seduta odierna.

Roma-Leverkusen, Dybala non vuole mancare

L’argentino non vuole assolutamente mancare nella partita più importante dell’anno e davanti a un Olimpico sold-out da giorni.

Sta provando ad andare oltre i propri limiti perché il dolore alla caviglia contusa dopo l'intervento killer di Palomino contro l'Atalanta è forte e negli ultimi due giorni ha dovuto svolgere delle sedute di fisioterapia per provare a smaltirlo. Preoccupa anche l’adduttore della coscia destra che potrebbe subire una ricaduta se sollecitato eccessivamente.

La conferenza stampa

Alle ore 14.45 José Mourinho terrà la conferenza stampa pre-partita assieme a Spinazzola che sarà titolare sulla fascia sinistra. A destra giocherà Celik, mentre a centrocampo Matic e Bove. In difesa Mancini, Cristante e Ibanez, sulla trequarti Pellegrini e uno tra Dybala e Wijnaldum, in attacco Abraham. Riposerà Belotti che oggi si è allenato con un tutore sul busto per proteggere la frattura alla cartilagine delle costole.