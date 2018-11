Roma, lettera di Pastore ai tifosi: «Avrei voluto dare di più, ma gli infortuni mi hanno frenato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è l’inizio di stagione che i tifosi dellasi aspettavano:arrivato in pompa magna la scorsa estate dale pagato, fino ad oggi ha totalizzato appena(385’) e. Un risultato deludente dovuto ai continui infortuni aldestro (un problema che lo affligge da quando era in Francia) e che lo ha spinto a scrivere una lettera ai tifosi romanisti pubblicata sul suo profilo Instagram: «Amici, il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo. Avrei voluto fin dall’inizio dare il massimo per i nostri colori, ma sto cercando di rientrare il prima possibile in completa forma per portare la nostra squadra dove merita. Il vostro sostegno per me, in questo momento, è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo. Non vedo l’ora di tornare a fare quello che più’ amo nella mia vita, giocare a calcio! Ci vediamo presto».Eusebio Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì alle 15.30, il tecnico dovrà fare a meno di 12 calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Lorenzo Pellegrini, Florenzi, Zaniolo (Under 21), Olsen, Manolas, Under, Dzeko, Kolarov, Nzonzi, Bianda (Under 19), Kluivert, (Under 21) e Schick.