Roma, distorsione e lesione al menisco per Kumbulla: stagione a forte rischio

Stagione a rischio per Marash Kumbulla: il difensore albanese ha riportato una distorsione al ginocchio destro con relativa infiammazione di tutte le parti interessate e una lesione al menisco esterno, riportate durante la partita tra Albania e Andorra disputata su un campo sintetico. Al giocatore è rimasto bloccato il piede sul terreno di gioco causandogli un movimento anomalo del ginocchio che ha portato alla distorsione e alla lesione. Ieri sera era tornato a Roma dal ritiro con la nazionale e oggi si è sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica Villa Stuart. Il giocatore non si opererà e proverà a recuperare nel giro di un mese. Non termina l’emergenza in difesa per Fonseca che dopo aver fatto a meno di Smalling per gran parte del campionato, adesso dovrà privarsi anche del giovane nazionale albanese, per lui una stagione da dimenticare tra il Covid e gli infortuni muscolari che lo hanno ostacolato nell’ascesa in giallorosso.

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA